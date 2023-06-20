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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:30

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak sorgulanıyor. 14-28 Mayıs 1. Ve 2. Tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi önemli görevlerde bulunan sandık görevlileri seçimlerin geride kalmasının akabinde "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguluyor. YSK tarafından ödemelerin hesaplara yatacağı bilinirken Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce seçim görevlisi ödemelerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi paralarını almak isteyen binlerce vatandaş son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, sandık görevlisi ödeme tarihleri…

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi ücretlerini almak isteyen binlerce vatandaş sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak sorguluyor. Haziran ayıyla birlikte geride kalan 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde 14-28 Mayıs tarihlerinde e 81 ilde kurulan 190 bin 736 sandıkta binlerce seçim görevlisi yer almış, seçimlerin güvenilir, huzurlu, şeffaf bir ortamda yapılmasını sağlamışlardı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler hesaplara yatmaya başlayacağı bilinirken bu noktada sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Haziran ayı bitmeden paralarını almak isteyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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