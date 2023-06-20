Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:30
Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?
Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak sorgulanıyor. 14-28 Mayıs 1. Ve 2. Tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi önemli görevlerde bulunan sandık görevlileri seçimlerin geride kalmasının akabinde "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguluyor. YSK tarafından ödemelerin hesaplara yatacağı bilinirken Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce seçim görevlisi ödemelerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi paralarını almak isteyen binlerce vatandaş son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, sandık görevlisi ödeme tarihleri…