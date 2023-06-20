Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereden alınacak, nereye yatacak?

Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi ücretlerini almak isteyen binlerce vatandaş sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak sorguluyor. Haziran ayıyla birlikte geride kalan 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde 14-28 Mayıs tarihlerinde e 81 ilde kurulan 190 bin 736 sandıkta binlerce seçim görevlisi yer almış, seçimlerin güvenilir, huzurlu, şeffaf bir ortamda yapılmasını sağlamışlardı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler hesaplara yatmaya başlayacağı bilinirken bu noktada sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Haziran ayı bitmeden paralarını almak isteyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…