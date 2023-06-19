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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:00

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

Sandık görevlisi ücret ödemeleri sorgulanıyor. 14-28 Mayıs seçimleri geride kalırken 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan sandık görevlileri oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi görevler almıştı. 1. Ve 2. Tur Türkiye Genel Seçimlerinde görev alan kişilere ücret ödemesi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler hesaplara yatmaya başlayacak. Bu noktada Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

Sandık görevlisi ücreti nereye yatar, nereden alınacak sorusu gündemi meşgul ediyor. 14-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 1. Tur ve 2. Tur seçimleri kapsamında 81 ilde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce görevli, seçimlerin geride kalmasının ardından sandık görevlisi ücretleri son dakika haberlerini takip ediyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ücretlerini almak isteyen binlerce kişi "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken gözler YSK tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, seçim görevlisi ücret ödeme takvimi…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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