SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

Sandık görevlisi ücreti nereye yatar, nereden alınacak sorusu gündemi meşgul ediyor. 14-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 1. Tur ve 2. Tur seçimleri kapsamında 81 ilde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce görevli, seçimlerin geride kalmasının ardından sandık görevlisi ücretleri son dakika haberlerini takip ediyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ücretlerini almak isteyen binlerce kişi "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken gözler YSK tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, seçim görevlisi ücret ödeme takvimi…