SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? || YKS 1. Ve 2. Tur sandık görevlisi ücretleri nereye yatar, nereden alınacak, yattı mı?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
12:00
Sandık görevlisi ücret ödemeleri sorgulanıyor. 14-28 Mayıs seçimleri geride kalırken 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan sandık görevlileri oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi görevler almıştı. 1. Ve 2. Tur Türkiye Genel Seçimlerinde görev alan kişilere ücret ödemesi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler hesaplara yatmaya başlayacak. Bu noktada Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…