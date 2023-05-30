SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri 2023 seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. İlk ve 2. Tur seçimlerde sandık başında görev alan kişiler ücretlerin ne zaman yatacağını merak ediyor. İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? soruları gündemdeki yerini koruyor. 2019 Belediye seçimlerinde görev alan sandık başkanı ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcileri ise 130 TL ödenmişti. Seçim görevlisi ücretleri için Yüksek Seçim Kurulu duyuruları takip ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.