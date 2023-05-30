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Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 08:09

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri 2023 seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. İlk ve 2. Tur seçimlerde sandık başında görev alan kişiler ücretlerin ne zaman yatacağını merak ediyor. İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? soruları gündemdeki yerini koruyor. 2019 Belediye seçimlerinde görev alan sandık başkanı ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcileri ise 130 TL ödenmişti. Seçim görevlisi ücretleri için Yüksek Seçim Kurulu duyuruları takip ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. İki turda tamamlanan 2023 seçimlerinde sayım, oy kullanma sürecinin düzeni gibi konularda görev üstlenen kişiler, alacakları ödemeler için geri sayıma geçti. Bilindiği üzere sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler farklı ödeme alıyor. Bu noktada ise sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor 2023 tarihi için araştırılıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri için ödeme tarihleri ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖDEME TAKVİMİ 2023: YSK İlk ve 2. Tur Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

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