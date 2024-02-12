Giriş Tarihi: 12.02.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
21:36
Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! İşte, 12 Şubat 2024 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçlarında kazanan numaralar!
Sayısal Loto 12 Şubat 2024 Pazartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi üzerinden duyrulurken Joker ve Süper Star da açıklandı. Büyük ikramiyenin 157 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 12 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...