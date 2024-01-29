Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 29 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
18:15
Sayısal loto sonuçları 29 Ocak 2024 Pazartesi çekilişi ile 139.790.911 TL ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV ekranında belli oluyor. Haftanın ilk çekilişinin ardından büyük ikramiye sahipleriyle buluşacak. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 29 Ocak sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MPİ ekranı ile çılgın sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı...