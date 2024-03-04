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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları
Giriş Tarihi: 04.03.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:00

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

Sayısal loto sonuçları 4 Mart 2024 Pazartesi çekilişi ile bugün MP TV canlı yayınında 185.522.871 TL'yi kazandıran numaralar belli oluyor. Haftanın ilk çekilişi talihlisini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleşen son çekilişte 8 19 47 54 56 78 kazandıran şanslı numaralar olurken 59 Joker, 81 SüperStar olarak ekrana yansımıştı. Bugünün sonuçları için https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto adresi kontrol ediliyor. İşte, 4 Mart 2024 sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

Sayısal loto sonuçları 4 Mart 2024 Pazartesi çekilişi ile 185.522.871 TL ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV ekranında belli oluyor. Haftanın ilk çekilişinin ardından büyük ikramiye sahipleriyle buluşacak. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 4 Mart sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MPİ ekranı ile çılgın sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

4 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı TIKLA: Milli Piyango MPİ 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sonuçları

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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