Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:34
Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Senden Önce ilk tanıtımıyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nil Perişahinkaya'nın yer aldığı dizi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yapımını D Media'nın üstlendiği Senden Önce dizisinin senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Aşk, dram ve entrikayı bir arada bulundurulan dizi araştırılmaya başladı. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman başlayacak? İşte, Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları, yayın tarihi