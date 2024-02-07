Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Senden Önce dizisinden tanıtımlar geldikçe ilk bölümü için geri sayım başladı. Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte âşık olup evlenmesiyle gelişecek olayları ele alıyor. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…