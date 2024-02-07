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Haberler Fotohaber Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:34

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Senden Önce ilk tanıtımıyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nil Perişahinkaya'nın yer aldığı dizi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yapımını D Media'nın üstlendiği Senden Önce dizisinin senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Aşk, dram ve entrikayı bir arada bulundurulan dizi araştırılmaya başladı. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman başlayacak? İşte, Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları, yayın tarihi

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Senden Önce dizisinden tanıtımlar geldikçe ilk bölümü için geri sayım başladı. Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte âşık olup evlenmesiyle gelişecek olayları ele alıyor. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senden Önce, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Tanıtımda, Hakan'ın (Alp Navruz) eşi Merve (Sinem Ünsal) ile yaşadığı hesaplaşma sahnesi yer alırken; Sahra ise (Nilperi Şahinkaya) Hakan'ın havaalanında tesadüfi bir şekilde karşılaştığı ve ilişki yaşadığı bir diğer kadın olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

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Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya' nın yer aldığı Senden Önce dizisi 13 Şubat Salı günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Usta sanatçılar ile genç yetenekleri buluşturan Senden Önce'nin'nin kadrosunda; Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncular: Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SENDEN ÖNCE UYARLAMA MI?

Ekranlara gelmesi beklenen dizi Senden Önce, Till Deaht'ın Türkiye uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor.

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