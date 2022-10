Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:15

Sert Sözler - Sinirlenince Söylenecek, Uzun ve Kısa, Ağır, Can Yakıcı, En Anlamlı Aleme Sert Sözler ve Mesajlar

Sert sözler, her ne kadar kısa olsa da anlamı büyük olan sözlerdir. Bu sözler, kısa sürede büyük anlam ifade etmesi için kullanılır. Kimi kaynaklarda bu sözleri, okkalı sözler olarak da bulabilirsiniz. Kimi sözler ağır ve can yakıcı da olabilir. Tercih edeceğiniz sözü kullanım amacınıza göre belirleyebilirsiniz. Sinirlenince söylenecek, uzun ve kısa, ağır, can yakıcı, en anlamlı aleme sert sözler ve mesajlar ile ilgili konuları sizler için derledik.