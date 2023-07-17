Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 14:03

Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç soruları yanıt arıyor. 10 Temmuz günü başlayan, gençlerin ücretsiz konaklamasını sağlayarak tatil yapma imkanı sağlayan Seyahatsever Projesi gençlerin bir numaralı gözdesi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu noktada Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler başvurabilir soruları yanıt aramakta. Seyahatsever rezervasyon ve randevu ekranı da erişime açılmış durumda. İşte Seyahatsever Projesi başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı!

Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever başvuru nereden yapılır, başvurular başladı mı gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şartları yerine getiren ve yaş sınırı içinde yer alan gençlerin ücretsiz bir şekilde KYK yurtlarında kalmasını sağlayacak projeyi başlattı. Böylece gençler konaklamaya para vermeden gezebilecek.

Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

2023 SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 203 yılı için belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

Projenin geçen yıl gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

SEYAHATSEVER PROJESİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Bu proje gençler arasında önemli talep gördü. Biz de projeyi sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacak. Biz bu ortamı hazırlamış oluyoruz. İstanbul'daki bu yurdumuz (Cevizlibağ) bayan misafirlerimizin kalacağı yurdumuz olacak. Yurtlarımızdan faydalanmak isteyenler öncelikle www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresinde ve bakanlığımızın 4440472 Alo GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar."

Bakan Bak, gençlere konakladıkları illerde müze kartı da vereceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

"Gençlerimiz başvurdukları sürede istedikleri gibi yurtlarda kalacak. Gençlerimiz şehirleri görsün, daha iyi tanısın, bütçelerine katkı olsun istedik. Gençlerimize müze kartı da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. Gençlerimizin ülkemizin bütün değerlerini, kültürünü görmesini arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi yurtlar kurumumuzun 800'ün üzerinde yurduyla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesini 10 Temmuz'da başlatıyoruz. 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."

SON DAKİKA