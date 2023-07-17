Seyahatsever başvuru ve rezervasyon ekranı: Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı! GSB Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç soruları yanıt arıyor. 10 Temmuz günü başlayan, gençlerin ücretsiz konaklamasını sağlayarak tatil yapma imkanı sağlayan Seyahatsever Projesi gençlerin bir numaralı gözdesi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu noktada Seyahatsever Projesi şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler başvurabilir soruları yanıt aramakta. Seyahatsever rezervasyon ve randevu ekranı da erişime açılmış durumda. İşte Seyahatsever Projesi başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı!