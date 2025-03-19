Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)