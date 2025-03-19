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Haberler Fotohaber Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri
Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:15

Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Hastalık ve nekâhat sürecinde kişiyi sıhhatine kavuşturacak en kuvvetli güçlerden biri de imanıdır. Yaşanan fiziksel sıkıntılar ve psikolojik etkilere karşı gerekli tıbbi yardımı aldıktan sonra Allah-u Teala'dan yardım istemek üzere dua okumak hastalara fayda sağlar. Böyle durumlarda Şifa Duası okunuşu hem hastanın hem de ona bakanların yapacağı hayırlı işlerdendir. Peygamber Efendimizin şifa duaları ile sıhhat ümidiyle yetişkinlere, bebeklere ve çocuklara Allah'tan yardım istemek bu süreçte sık sık yapılması gereken bir iştir. İşte, hastaya okunacak en etkili şifa ayetleri

Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hastalara okuduğu, özellikle bebeklere ve çocuklara okunan şifa duaları hastaları sıhhat tesellisiyle avutmakta, ağrılarını hafifletmektedir. Gereken tedaviyi gören ve bir an evvel sağlığına kavuşması istenen hastaya okunacak en etkili şifa ayetleri ile Allah'ın kudretine sığınılır. Özellikle bebeklerin huzursuzluk, ateşlenme ve benzeri durumlarında başvurulan Şifa Duası okunuşu Yüce Allah'ın Şafi isminden yardım istemek için bir vesiledir.

Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Hastaya Şifa Duası Okunuşu

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

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Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Okunuşu

Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

En Etkili Hastalara Şifa Duası

Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)