Şifa Duası Okunuşu, Peygamber Efendimizin Şifa Duaları ve Hastaya Okunacak En Etkili Şifa Ayetleri

Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
14:15
Hastalık ve nekâhat sürecinde kişiyi sıhhatine kavuşturacak en kuvvetli güçlerden biri de imanıdır. Yaşanan fiziksel sıkıntılar ve psikolojik etkilere karşı gerekli tıbbi yardımı aldıktan sonra Allah-u Teala'dan yardım istemek üzere dua okumak hastalara fayda sağlar. Böyle durumlarda Şifa Duası okunuşu hem hastanın hem de ona bakanların yapacağı hayırlı işlerdendir. Peygamber Efendimizin şifa duaları ile sıhhat ümidiyle yetişkinlere, bebeklere ve çocuklara Allah'tan yardım istemek bu süreçte sık sık yapılması gereken bir iştir. İşte, hastaya okunacak en etkili şifa ayetleri…