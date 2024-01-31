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Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:41

Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sigortasız bir araçla trafiğe çıkmak, bazı ekonomik yaptırımlara ve ruhsat iptaline neden olabileceği için tehlike arz eden bir durum. Sürücülerin, cezaya çarptırılmamaları ve olası bir kazada masrafları kendi ceplerinden karşılamamaları için araçlarının sigortalarını zamanında yaptırmaları gerekiyor. İşte sigortasız araç cezası 2024 tutarı…

Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Trafik ceza oranları, 2024 yılı ile birlikte gelen zamlarla güncellendi. Yeni rakamlar, trafik kurallarını ihlal etmekte bir sakınca görmeyenleri bu eylemden vazgeçirecek cinsten. Hem maddi açıdan riskli olan hem de usule uygun bulunmayan bu eylem için gözden çıkarılması gereken bir miktar belirlendi. Araç sahiplerinin trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası ne kadar, kaç puan sorusuyla incelediği güncel rakam belli oldu. İşte sigortasız araç cezası 2024 güncel tutarı.

Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sigortasız Araç Cezası 2024 Ne Kadar?

1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanan zamlar sonucunda trafik cezalarındaki oranlar değişti.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılacak zam oranı açıklanmıştı. Vergi ve harçlara ek olarak, trafik cezaları da bu artıştan etkilendi.

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Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sigortasız araçla trafiğe çıkma cezasının, 2024 yılı itibariyle 691 TL olduğu bildirildi. Öte yandan, 15 gün içinde ceza tutarını peşin olarak yatıran kişilere %25 oranında indirim uygulanıyor ve ödenecek tutar 518 TL'ye düşüyor.

Ek olarak sigortasız bir araç, park veya seyir halindeyken yetkililer tarafından fark edilir edilmez trafikten men edilebiliyor.

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