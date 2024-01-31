Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:41
Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Sigortasız bir araçla trafiğe çıkmak, bazı ekonomik yaptırımlara ve ruhsat iptaline neden olabileceği için tehlike arz eden bir durum. Sürücülerin, cezaya çarptırılmamaları ve olası bir kazada masrafları kendi ceplerinden karşılamamaları için araçlarının sigortalarını zamanında yaptırmaları gerekiyor. İşte sigortasız araç cezası 2024 tutarı…