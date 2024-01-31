Sigortasız Araç Cezası 2024 - Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Trafik ceza oranları, 2024 yılı ile birlikte gelen zamlarla güncellendi. Yeni rakamlar, trafik kurallarını ihlal etmekte bir sakınca görmeyenleri bu eylemden vazgeçirecek cinsten. Hem maddi açıdan riskli olan hem de usule uygun bulunmayan bu eylem için gözden çıkarılması gereken bir miktar belirlendi. Araç sahiplerinin trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası ne kadar, kaç puan sorusuyla incelediği güncel rakam belli oldu. İşte sigortasız araç cezası 2024 güncel tutarı.