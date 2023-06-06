Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:18
ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
ŞOK aktüel 7 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda köşe koltuk takımı, mutfak masası, televizyon ünitesi ile evini yenilemek ya da yeni ev düzmek isteyen vatandaşların bütçesini sevindirecek ürünler satışa çıkmak için bekliyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra lüks marka çantalarında uygun fiyata satılacağı ŞOK aktüel ürünler listesi raflarda yerini almak için hazırlanıyor. ŞOK katalog aktüel indirimleri arasında buzdolabı, çamaşır kurutma makinesi ve çamaşır makinesi de mevcut. İşte, ŞOK aktüel katalog 7-13 Haziran…