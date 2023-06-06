Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:18

ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?

ŞOK aktüel 7 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda köşe koltuk takımı, mutfak masası, televizyon ünitesi ile evini yenilemek ya da yeni ev düzmek isteyen vatandaşların bütçesini sevindirecek ürünler satışa çıkmak için bekliyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra lüks marka çantalarında uygun fiyata satılacağı ŞOK aktüel ürünler listesi raflarda yerini almak için hazırlanıyor. ŞOK katalog aktüel indirimleri arasında buzdolabı, çamaşır kurutma makinesi ve çamaşır makinesi de mevcut. İşte, ŞOK aktüel katalog 7-13 Haziran…

ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?

ŞOK aktüel ürünler 7 Haziran 2023 Çarşamba ve 13 Haziran 2023 Salı kataloğu gündemdeki yerini aldı. Her hafta yeni alıcısıyla buluşmak üzere raflarda yerini alıyor. Düğün sezonunun başlaması sebebiyle yeni ev kuracaklara özel ürünler raflarda yerinin almaya başladı. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları merak ediliyor. Beyaz eşyaların yanı sıra köşe takımı, mutfak masası televizyon ünitesi gibi pek çok ürün indirimli olarak raflarda yer alacak. İşte, ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?
SON DAKİKA