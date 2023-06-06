ŞOK Aktüel Kataloğu 7 Haziran 2023 | Beyaz eşyalar, köşe koltuk takımı... ŞOK çarşamba günü aktüel ürünler ile neler satışa çıkıyor?

ŞOK aktüel ürünler 7 Haziran 2023 Çarşamba ve 13 Haziran 2023 Salı kataloğu gündemdeki yerini aldı. Her hafta yeni alıcısıyla buluşmak üzere raflarda yerini alıyor. Düğün sezonunun başlaması sebebiyle yeni ev kuracaklara özel ürünler raflarda yerinin almaya başladı. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları merak ediliyor. Beyaz eşyaların yanı sıra köşe takımı, mutfak masası televizyon ünitesi gibi pek çok ürün indirimli olarak raflarda yer alacak. İşte, ŞOK katalog aktüel indirimleri...