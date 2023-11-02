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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Dilan Polat'ın Ferrari'si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu
Giriş Tarihi: 02.11.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:01

SON DAKİKA | Dilan Polat'ın Ferrari'si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gösterişli hayatlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelen çiftin lüks araçları oldukça konuşulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen operasyon kapsamında çiftin lüsk araçlarına el konularak emniyet bahçesinde sergilendi. Lüks araçlar arasında Dilan Polat'a Engin Polat tarafından hediye edilen kırmızı Ferrari dikkat çekti. İşte Polat çiftine yönelik operayona ilişkin son detaylar...

SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Son dakika Dilan Polat-Engin Polat haberleri... Türkiye, günlerdir lüks hayatlarıyla sosyal medyada fenomen haline Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına yönelik başlatılan operasyonu konuşuyor.

SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

MASAK tarafından da haklarında rapor hazırlanan Polat çiftinin hesaplarında 200 milyon liralık şüpheli para tespit edildi. Raporun ardından Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konuldu.

SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

EL KONULAN ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

El konulan araçlardan 13 tanesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu.

SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Emniyette sergilenen kırmızı Ferrari, Engin Polat tarafından eşi Dilan Polat'a hediye verilmişti. Dilan Polat, sıklıkla Ferrari marka aracı ile sosyal medya paylaşımlar yapıyordu.

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