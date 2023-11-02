SON DAKİKA | Dilan Polat’ın Ferrari’si emniyette! Dilan-Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gösterişli hayatlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelen çiftin lüks araçları oldukça konuşulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen operasyon kapsamında çiftin lüsk araçlarına el konularak emniyet bahçesinde sergilendi. Lüks araçlar arasında Dilan Polat'a Engin Polat tarafından hediye edilen kırmızı Ferrari dikkat çekti. İşte Polat çiftine yönelik operayona ilişkin son detaylar...