Son Dakika GENEL AF ÇIKACAK MI? Bakan Tunç yanıtladı: 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af var mı, gelecek mi?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ || 8. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR, İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı''nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor.
İşte 8. Yargı Paketi içeriği:
24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.