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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:24

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in mesai saatleri ile ilgili açıklamalarının ardından işçi ve işverenin gündemine "Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu?" sorusu oturdu. "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" diyen Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından işçi ve işveren yeni detayları araştırmaya başladı. Peki, Mesai saatleri değişiyor mu, azalacak mı, kaç saat olacak? İşte, Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları…

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

Bakan Bilgin'in Memur-Sen Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan sonra mesai saatleri düşüyor mu, azalacak mı soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma sürelerinin daha insani şartlarda yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Bilgin'in açıklamalarının ardından işçi ve işveren yeni mesai saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Mesai saatleri değişiyor mu, azalacak mı, kaç saat olacak? İşte, konuya dair tüm merak edilenler…

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MESAİ SAATİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu.

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SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

"ÇALIŞMA SÜRELERİ 8 SAATE İNDİRİLDİ"

Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce işçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri işaret ederek, şöyle dedi: "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi.

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

"8 SAAT TALEBİ SANAYİ ÇAĞININ BAŞLADIĞI DÖNEMDİ"

"Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar?

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

"ÇALIŞMA SÜRELERİNİ MODERNİZE EDEREK YENİDEN DÜZENLEMELİYİZ"

"Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

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