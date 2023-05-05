SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den dikkat çeken mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in mesai saatleri ile ilgili açıklamalarının ardından işçi ve işverenin gündemine "Mesai saatleri değişiyor mu, azalıyor mu?" sorusu oturdu. "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" diyen Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından işçi ve işveren yeni detayları araştırmaya başladı. Peki, Mesai saatleri değişiyor mu, azalacak mı, kaç saat olacak? İşte, Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları…