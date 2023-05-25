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Haberler Fotohaber Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:00

Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son dakika KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başvuru işlemlerini geride bırakırken adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. KGM işçi alımı kura sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi (KGM) 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunan adayların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, KGM işçi alımı kura tarihleri ve sonuçların açıklanacağı günü merak ediyorlar. İşçi alımı başvuru sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi (KGM) 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası duyurusu geldi.

Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM KURA SONUÇLARI 2023 açıklandığında bu link üzerinden sorgulayabiliriniz.

Son dakika: KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 || KGM KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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