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Haberler Fotohaber Son dakika! Kocaeli'deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:22

Son dakika! Kocaeli'deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!

Son dakika haberleri... Kocaeli Derince'deki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin detayları açıkladı. Görgü tanıklarının 'deprem gibiydi' dediği patlamanın buğday aktarımı sırasında meydana geldiğini vurguladı. Vali Seddar Yavuz, korkunç patlamada 2'si ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan korkunç patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sırasında gökyüzüne bir alev topunun yükseldiği görülüyor...

Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!

Kocaeli Derince'deki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre patlama nedeniyle 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!

Vali Seddar Yavuz, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim" açıklamasını yaptı.

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Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!

Öte yandan korkunç patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama! İşte TMO silosundaki patlama anının görüntüsü... | Video

Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!
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Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!
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