Son dakika! Kocaeli’deki patlama anı ortaya çıktı: Dehşete düşüren görüntü!

Son dakika haberleri... Kocaeli Derince'deki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin detayları açıkladı. Görgü tanıklarının 'deprem gibiydi' dediği patlamanın buğday aktarımı sırasında meydana geldiğini vurguladı. Vali Seddar Yavuz, korkunç patlamada 2'si ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan korkunç patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sırasında gökyüzüne bir alev topunun yükseldiği görülüyor...