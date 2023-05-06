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Haberler Fotohaber KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:05

KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

KPSS 2023 başvuru ve sınav takvimi merak ediliyor. KPSS A grubu sınav tarihleri belli oldu. Binlerce lisans adayını yakından ilgilendiren KPSS lisans sınavı başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM, 2023 sınav takvimini açıkladı. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı soruları yanıt arıyor. Adaylar 2023 KPSS başvuru ücreti için de araştırmalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri sınava girecek lisans adayları tarafından sınav tarihleri sorgulanıyor. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

Binlerce lisans adayını yakından ilgilendiren KPSS 2023 başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayınladığı takvim ile sınav başvuru tarihleri, sınav günü, sınav saati gibi ayrıntılar kesinleşti. Adaylar sınav başvuru ücretinin bu yıl ne kadar olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte? İşte, cevapları…

KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 ÖSYM takviminin açıklanmasıya beraber KPSS başvuru tarihleri de belirlendi.

Buna göre; adaylar, 16-29 Mayıs arasında KPSS sınavı için başvuru yapabilecek. İlk başvuruyu kaçıranlar, geç başvurudan yararlanabilecek.

KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

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KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2023 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,
  • 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde
  • 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.
  • 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi
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