Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
12:05
KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi
KPSS 2023 başvuru ve sınav takvimi merak ediliyor. KPSS A grubu sınav tarihleri belli oldu. Binlerce lisans adayını yakından ilgilendiren KPSS lisans sınavı başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM, 2023 sınav takvimini açıkladı. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı soruları yanıt arıyor. Adaylar 2023 KPSS başvuru ücreti için de araştırmalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri sınava girecek lisans adayları tarafından sınav tarihleri sorgulanıyor. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…