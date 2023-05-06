KPSS 2023 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! KPSS 2023 başvuruları ne zaman, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü tarihi

Binlerce lisans adayını yakından ilgilendiren KPSS 2023 başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayınladığı takvim ile sınav başvuru tarihleri, sınav günü, sınav saati gibi ayrıntılar kesinleşti. Adaylar sınav başvuru ücretinin bu yıl ne kadar olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte? İşte, cevapları…