AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

Motorine indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Brent Petrol'deki dalgalı grafik yüzünden akaryakıta zam ve indirim yapılıyor. Bu sebeple güncel benzin ve mazot fiyatında değişiklikler görülmekte. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 6 Aralık 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da motorin fiyatı...