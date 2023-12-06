Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:23
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
16:23
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?
Son dakika motorine indirim mi var sorusu yanıt arıyor. Petrol fiyatlarının dünya genelinde dalgalı hareketi sonucu güncel akaryakıt fiyatları sürekli değişiklik gösteriyor. 30 Kasım'da varili 84 dolar olan Brent Petrol, şu an 76,40 dolar üzerinden satılıyor. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'da LPG, motorin ve benzin fiyatları yaşanan son gelişmeler yüzünden değişiyor. Bu noktada, gelen son bilgiler ışığında motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı ne kadar sorusu yanıt arıyor. Peki, 6 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar? İşte, konu hakkında detaylar