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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:23

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

Son dakika motorine indirim mi var sorusu yanıt arıyor. Petrol fiyatlarının dünya genelinde dalgalı hareketi sonucu güncel akaryakıt fiyatları sürekli değişiklik gösteriyor. 30 Kasım'da varili 84 dolar olan Brent Petrol, şu an 76,40 dolar üzerinden satılıyor. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'da LPG, motorin ve benzin fiyatları yaşanan son gelişmeler yüzünden değişiyor. Bu noktada, gelen son bilgiler ışığında motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı ne kadar sorusu yanıt arıyor. Peki, 6 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar? İşte, konu hakkında detaylar

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

Motorine indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Brent Petrol'deki dalgalı grafik yüzünden akaryakıta zam ve indirim yapılıyor. Bu sebeple güncel benzin ve mazot fiyatında değişiklikler görülmekte. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 6 Aralık 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da motorin fiyatı...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

BENZİN-MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan son bilgiye göre bu gece yarısından itibaren Motorin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

İNDİRİM SONRASI MAZOT FİYATLARI NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte motorin litre fiyatları yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de 37,13 TL'ye gerileyecek.

Benzin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa 37,64

İstanbul Anadolu 37,58

Ankara 38,25

İzmir 38,46

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa 34,53

İstanbul Anadolu 34,48

Ankara 35,21

İzmir 35,35

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