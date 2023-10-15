ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminer programı ne zaman?

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kasım ara tatiline sayılı günler kalırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan yönetici ve öğretmen seminerleri okullarda fiziki olarak yapılacak. Bu gelişme sonrası ise ''Ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?'' soruları yanıt aramaya başladı. 1 milyonu aşkın öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını merak ediyor. İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında ayrıntılı bilgiler…