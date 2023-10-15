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Giriş Tarihi: 15.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 15:40

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminer programı ne zaman?

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kasım ara tatiline sayılı günler kalırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan yönetici ve öğretmen seminerleri okullarda fiziki olarak yapılacak. Bu gelişme sonrası ise ''Ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?'' soruları yanıt aramaya başladı. 1 milyonu aşkın öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını merak ediyor. İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB kararı!

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili olan Kasım ara tatili için kısa süre kaldı. Milyonlarca öğrenci geri sayıma geçerken öğretmenler için yeni bir gelişme yaşandı. MEB tarafında alınan karar sonrası ''Öğretmenlere ara tatil kalktı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara gönderdiği '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazıya göre Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında görevli oldukları okulda yapacak. Peki, öğretmenlere ara tatil kalktı mı, var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi, son durum ne? İşte, yanıtı…

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB kararı!

SON DAKİKA: ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda fiziki olarak yapılacak. Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek.

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Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB kararı!

YÖNETMELİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi.

Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak.

Ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB kararı!

İŞTE MEB TARAFINDAN İLETİLEN RESMİ YAZI

MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazı şu şekilde:

Son dakika öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil var mı yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB kararı!

''Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklarımız ve milletimiz nezdinde ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır.

Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Bu çerçevede;

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.''

(a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu öğrenme Kurumlan Yönetmeliği)

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