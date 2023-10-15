ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminer programı ne zaman?

YÖNETMELİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi.

Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak.

Ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.