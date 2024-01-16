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Haberler Fotohaber SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:40

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er alımı yapıyor. e-Devlet üzerinden başvurusu yapılacak olan sözleşmeli er alımı için adaylar başvuru tarihi ve şartlarını yakından takip ediyor. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken şartlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başladı mı, şartlar neler?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

MSB sözleşmeli er alımı başvuru süresi başladı. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday, başvuru ekranı sorgulaması yaparken, personeltemin.msb.gov.tr üzerinden tüm şartlar açıklandı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartlar neler? İşte, detaylar!

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Adaylar, MSB sözleşmeli er temini başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığını ile gerçekleştirecek.

Başvuru yapacak adaylar Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih yapacak.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

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SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

DİKKAT:

1. Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

2. Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

c. Tercih yaparken;

(1) Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih önceliğine göre tüm tercihlerini (tüm sınıflar tercih edilecektir) başvuru programında mutlaka belirtecek ve sıralayacak,

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınıflandırılacak,

(3) Yapmış oldukları sınıf tercihlerine göre tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
d. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

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