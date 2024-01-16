SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

c. Tercih yaparken;
(1) Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih önceliğine göre tüm tercihlerini (tüm sınıflar tercih edilecektir) başvuru programında mutlaka belirtecek ve sıralayacak,
(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınıflandırılacak,
(3) Yapmış oldukları sınıf tercihlerine göre tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
d. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.