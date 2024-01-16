SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler?

2. Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir.