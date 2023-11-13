Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 14:49

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Squid Game dizisinin, 2. Sezonu heyecanla bekleniyordu. Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Popüler dizinin ilk sezonunda gerçekleşen zorlu oyunlar ve oyunlarda yer alan yarışmacılar oldukça dikkat çekmişti. 2. Sezonda hangi oyunlar oynanacak, yeni oyuncular yer alacak mı merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yayın tarihi…

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Squid Game dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dizi, tamamı büyük finansal borç içinde olan 456 oyuncunun katıldığı bir yarışma etrafında dönüyor. Geçen sezon 2023 yılı için yayın tarihini duyuran dünyaca ünlü dizi Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetildi. Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung yer almıştır. Peki, Netflix Squid Game yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game Türkçe anlamı "Kalamar Oyunu" olan dizi, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Kasım 2021 itibarıyla Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. 94 ülkede en çok izlenen program hâline geldi ve 142 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yapılan açıklamada 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyurulmuştu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SQUİD GAME KONUSU

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dâhil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Squid Game, 32 ila 63 dakika süren dokuz bölümlük bir sezondan oluşur. Dokuz bölümün tamamı Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilmiştir. Dizinin tamamı 17 Eylül 2021'de dünya çapındaki tüm Netflix pazarlarında yayımlanmıştır.

SON DAKİKA