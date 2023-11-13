İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Squid Game dizisinin, 2. Sezonu heyecanla bekleniyordu. Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Popüler dizinin ilk sezonunda gerçekleşen zorlu oyunlar ve oyunlarda yer alan yarışmacılar oldukça dikkat çekmişti. 2. Sezonda hangi oyunlar oynanacak, yeni oyuncular yer alacak mı merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yayın tarihi…