Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game Türkçe anlamı "Kalamar Oyunu" olan dizi, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Kasım 2021 itibarıyla Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. 94 ülkede en çok izlenen program hâline geldi ve 142 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yapılan açıklamada 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyurulmuştu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.