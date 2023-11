Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 16:56

SQUID GAME: THE CHALLENGE NEDİR DİZİ Mİ YARIŞMA MI? Squid Game: The Challenge gerçek mi?

Squid Game: The Challenge bugün Netflix platformlarında yayınlandı. Yayınlanması sonucunda izleyenler Squıd Game: The Challenge nedir, dizi mi yarışma mı merak etti. Dört yüz elli altı oyuncunun yer aldığı yarışma programında tarihindeki en büyük ve tek para ödülü olan 4,56 milyon $'ı kazanmak için yarışacak. Peki, Squid Game: The Challenge gerçek mi? Oyuncular gerçek kişiler mi, yoksa cast mı? İşte, detaylar…