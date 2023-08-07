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Haberler Fotohaber Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:17

Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

Stil İkonu yarışması ile ünlünen sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle Kübra Z'yi villada zorla alıkoydurup darp ve taciz edilmesini azmettirmişti. Karamelek'in erkek arkadaşını da gölet kenarında tuzağa düşürdüğü öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti. İşte dehşetin hikayesi…

Emir SOMER
Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

İstanbul'da kıskançlık kriziyle Kübra Z.'ye dehşeti yaşatan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in geçen şubat ayında ise eski erkek arkadaşını iki kişiye darp ettirdiği ortaya çıktı. SABAH'ın önceki gün 'Dehşet Villası' başlığıyla duyurduğu olayda iddiaya göre, Karamelek'in erkek arkadaşıyla görüştüğü öne sürülen Kübra Z., geçen salı günü sabaha karşı İstanbul Bahçelievler'de 2 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

Aracı motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Gizem Karamelek araca binerek genç kızın saçlarını kesti.

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Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

CİNSEL SALDIRAYA UĞRAMIŞTI
Telefonunu ve cüzdanındaki 7 bin lirasını aldıkları Kübra Z.'yi Çatalca'da bir villaya götüren Karamelek ve yanınkiler, iddiaya göre genç kıza burada zorla uyuşturucu verdi. Ardından ise Kübra Z. 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı.

Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

Gürcistan'a götürülmek üzere sahte plakalı bir araca bindirilen Kübra Z., aracın Çorum'da polis kontrol noktasında durdurulması ile kurtuldu.

Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

Gizem Karamelek'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

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