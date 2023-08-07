Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
09:17
Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!
Stil İkonu yarışması ile ünlünen sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle Kübra Z'yi villada zorla alıkoydurup darp ve taciz edilmesini azmettirmişti. Karamelek'in erkek arkadaşını da gölet kenarında tuzağa düşürdüğü öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti. İşte dehşetin hikayesi…