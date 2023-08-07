Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek’ten 2. dehşet: Gölet kenarında tuzağa düşürdü seni yakarım deyip kabusu yaşattı!

CİNSEL SALDIRAYA UĞRAMIŞTI

Telefonunu ve cüzdanındaki 7 bin lirasını aldıkları Kübra Z.'yi Çatalca'da bir villaya götüren Karamelek ve yanınkiler, iddiaya göre genç kıza burada zorla uyuşturucu verdi. Ardından ise Kübra Z. 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı.