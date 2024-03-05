Süper Loto sonuçları 5 MART 2024: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
18:58
Süper Loto sonuçları 5 Mart 2024 Salı çekilişi kontrolleri yapılıyor. 84.360.118 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oluyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı.Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…