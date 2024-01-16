SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 16.01.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
19:27
Süper Loto için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın ilk gününde bu akşam belli oluyor. Süper Loto sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, Son Dakika Süper Loto çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 16 Ocak 2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...