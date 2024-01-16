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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 19:27

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

Süper Loto için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın ilk gününde bu akşam belli oluyor. Süper Loto sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, Son Dakika Süper Loto çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 16 Ocak 2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

Haftanın ilk süper loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Ocak 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 16 Ocak 2024 Pazartesi Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 16 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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