Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:43

Survivor 2024 All Star yarışmacıları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı, uzun soluklu yarışmada konsept değişikliğine gidildiğini açıklamıştı. Buna göre, bu yıl SMS oylaması olmayacak ve sadece performans göz önünde bulundurulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyiciler "Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Survivor kadrosu...