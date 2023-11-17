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Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:43

Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2024 All Star yarışmacıları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı, uzun soluklu yarışmada konsept değişikliğine gidildiğini açıklamıştı. Buna göre, bu yıl SMS oylaması olmayacak ve sadece performans göz önünde bulundurulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyiciler "Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Survivor kadrosu...

Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Survivor'a daha önce katılan ve yarışmaya damgasını vuran 16 yarışmacı mücadele edecek. Survivor 2024 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmıştı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte, Survivor 2024 All Star yarışmacıları...

Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, 13 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Survivor 2023 finalinde seyircilere müjdeyi vermiş ve 2024 sezonu konseptini açıklamıştı.

Ilıcalı, büyük final gecesi yaptığı açıklamada "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." demişti.

Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

SMS YOK, PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

Survivor 2024 All Star kadrosu! Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVIVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıkladı.

İşte, isim isim Survivor All Star yarışmacıları 2024 kadrosu..

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