Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Survivor Nihat Altınkaya hayatı, dizileri ve filmleri! All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor All Star 2024 1. bölüm 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayımlanıyor. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Nihat Altınkaya geçmiş sezonlardan hatırlanan başarılı isimler arasında. Kendi sezonunda şampiyon olan isim bu sezonun da iddialı isimlerinden biri. Nihat Altınkaya'nın hayatı arama geçmişlerinde. Oyuncu ve manken olan ünlü isim yeni sezona hazırlandı. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?