Survivor Nihat Altınkaya hayatı, dizileri ve filmleri! All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979, Karabük doğumlu Nihat Altınkaya, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.