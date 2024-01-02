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Haberler Fotohaber Survivor Nihat Altınkaya hayatı, dizileri ve filmleri! All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Survivor Nihat Altınkaya hayatı, dizileri ve filmleri! All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2024 1. bölüm 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayımlanıyor. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Nihat Altınkaya geçmiş sezonlardan hatırlanan başarılı isimler arasında. Kendi sezonunda şampiyon olan isim bu sezonun da iddialı isimlerinden biri. Nihat Altınkaya'nın hayatı arama geçmişlerinde. Oyuncu ve manken olan ünlü isim yeni sezona hazırlandı. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya’nın dizileri ve filmleri

Nihat Altınkaya nereli sorusu yarışmacının en çok merak edilen bilgilerinden bir tanesi. Survivor şampiyonluğunu tadan ünlü oyuncu, 2024 sezonu için favoriler arasında gösterilmeye başladı. Nihat Altınkaya'nın hayatı, dizileri ve filmleri ilk bölüm ardından gündeme geldi. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında? İşte, hakkında merak edilenler...

Survivor Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya’nın dizileri ve filmleri

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979, Karabük doğumlu Nihat Altınkaya, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

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Survivor Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya’nın dizileri ve filmleri

Daha sonra İstanbul'a taşındığında boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Altınkaya, Aralık 2010'da İrem Altınkaya ile evlenmiştir ve iki kız çocuğu babasıdır.

Survivor Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya’nın dizileri ve filmleri

NİHAT ALTINKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2023 Al Sancak
2022-2023 Kuruluş Osman
2021-2022 Teşkilat
2019 Elimi Bırakma
2017-2019 Söz
2016 Yüksek Sosyete
2015 Kara Ekmek
Medcezir
2014-2015 Kara Para Aşk
2013-2014 Karadayı
2013 Tozlu Yollar
2010-2011 Unutulmaz
2009-2010 Kahramanlar
2009 Yaprak Dökümü
Dudaktan Kalbe
2007 Kurtlar Vadisi Pusu
Menekşe ile Halil
2006 Binbir Gece

Survivor Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya’nın dizileri ve filmleri

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

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