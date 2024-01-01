Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:30
Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı
Survivor All Star 2024 bu akşam ekranlarda yer alacak. Birçok isim fragmanı gördükten sonra Pınar Saka'yı araştırmaya başladı. Survivor kırmızı takım yarışmacılarından, daha önce 2017 sezonunda yarışan milli atlet Pınar Saka'nın branşı ve kariyeri de merak edilenler arasında. Uzun yıllardır evli olan atlet, ülkemizi birçok yarışta temsil etti. Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı