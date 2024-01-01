Pınar Saka kırmızı takım yarışmacılarının içinde dikkat çekip sorgulanmaya devam ediyor. İlk yarıştığı sezon istediği seviyede performans sergilemeyen yarışmacının bu seneki performansı bir hayli merak yaratıyor. Kendi gibi atlet olan birçok yarışmacıyla yarışacak olan Pınar Saka Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı