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Haberler Fotohaber Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:30

Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Survivor All Star 2024 bu akşam ekranlarda yer alacak. Birçok isim fragmanı gördükten sonra Pınar Saka'yı araştırmaya başladı. Survivor kırmızı takım yarışmacılarından, daha önce 2017 sezonunda yarışan milli atlet Pınar Saka'nın branşı ve kariyeri de merak edilenler arasında. Uzun yıllardır evli olan atlet, ülkemizi birçok yarışta temsil etti. Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Pınar Saka kırmızı takım yarışmacılarının içinde dikkat çekip sorgulanmaya devam ediyor. İlk yarıştığı sezon istediği seviyede performans sergilemeyen yarışmacının bu seneki performansı bir hayli merak yaratıyor. Kendi gibi atlet olan birçok yarışmacıyla yarışacak olan Pınar Saka Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

PINAR SAKA KİMDİR?

5 Kasım 1985'te doğan Pınar Saka, ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir. 300 m Gençler kategorisinde 38.01 derecesiyle halen Türkiye rekorunun sahibidir. 2003 yılında hamstring kas bölgesinden sakatlanması sonucunda 100 m ve 200 m kategorisinden 400 m kategorisine yönelmiştir.

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Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Pınar Saka Alper Başaran'dan boşandıktan sonra müzisyen Erhan Seçkin ile ilişki yaşmaya başlamıştır. Pınar Saka'nın bir oğlu bulunmaktadır.

Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek

Survivor All Star Pınar Saka kimdir, kaç yaşında? İşte milli atlet Pınar Saka hayatı

Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

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