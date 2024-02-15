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Haberler Fotohaber Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:54

Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

Survivor All Star bu sezon damga vurmaya devam ediyor. Başladığı günden itibaren kavgalar, kaoslar, diskalifiyelerin yaşandığı programda yine bir diskalifiye yaşanacak. Yayınlanan fragmanla izleyicileri merakta bırakan yarışmada bu haftanın 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan diskalifiye olacağı görülüyor. Birçok kişinin yaşadığı sakatlık ve kavgalarla diskalifiye olduğu sezonda bir isim daha diskalifiyeyle veda edecek. Peki, Survivor kim diskalifiye olacak, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu? İşte Survivor All Star şok diskalifiyeye dair detaylar

Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

Survivor All Star'da bu akşam bir isim düelloya çıkmadan diskalifiye olacak. Eleme için düello yapacak 4 aday Sahra, Pınar, Aleyna ve Aysu'dan biri bu akşam diskalifiye oluyor. Adaylardan Sahra'nın sakatlığı devam ederken sosyal medyaya diskalifiyeye dair birçok iddia ortaya atıldı. İşte Survivor All Star diskalifiyeye dair detaylar

Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

DÜELLO GECESİNDE BÜYÜK ŞOK!

Düello oyununa başlarken seremonide Murat Ceylan haberi verdi. "Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek." şeklinde konuştu.

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Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

SAHRA DİSKALİFİYE OLDU İDDİASI GÜNDEMDE

Sosyal medyada yarışmayı dikkatle takip eden yarışmacılar Sahra'nın diskalifiye olduğunu iddia ettiler. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle hastaneye giden ve yarışlarda yer almayan Sahra ada hayatında da çok görünmemesi gözlerden kaçmadı. Sahra diskalifiye oldu iddiası gündeme yerleşti.

Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

DÜELLO OYNAYACAK 4 İSİM BELLİ OLMUŞTU!

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı. İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.

Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLACAK?

Yayınlanan fragmanla sosyal medya ikiye ayrıldı. Büyük çoğunluk Sahra diskalifiye oldu derken bir kısım izleyici de Aleyna diskalifiye oldu iddiasında bulundur.

Survivor'da diskalifiye olan isim bu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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