Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

Survivor All Star'da bu akşam bir isim düelloya çıkmadan diskalifiye olacak. Eleme için düello yapacak 4 aday Sahra, Pınar, Aleyna ve Aysu'dan biri bu akşam diskalifiye oluyor. Adaylardan Sahra'nın sakatlığı devam ederken sosyal medyaya diskalifiyeye dair birçok iddia ortaya atıldı. İşte Survivor All Star diskalifiyeye dair detaylar