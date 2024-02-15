Survivor All Star’da şok diskalifiye! Survivor kim diskalifiye edilecek, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:54
Survivor All Star bu sezon damga vurmaya devam ediyor. Başladığı günden itibaren kavgalar, kaoslar, diskalifiyelerin yaşandığı programda yine bir diskalifiye yaşanacak. Yayınlanan fragmanla izleyicileri merakta bırakan yarışmada bu haftanın 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan diskalifiye olacağı görülüyor. Birçok kişinin yaşadığı sakatlık ve kavgalarla diskalifiye olduğu sezonda bir isim daha diskalifiyeyle veda edecek. Peki, Survivor kim diskalifiye olacak, Sahra mı, Pınar mı, Aleyna mı, Aysu mu? İşte Survivor All Star şok diskalifiyeye dair detaylar