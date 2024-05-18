Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
15:18
SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?
Survivor All Star 2024'te büyük finale adım adım gidiliyor. Hızlı elemelerin devam ettiği yarışmaya geçen hafta veda eden isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. 4 günde bir elemenin yapıldığı yarışmanın finali izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor finali ne zaman, tarih belli oldu mu? Survivor 2024 All Star'da bu yıl büyük ödül ne? İşte detaylar...