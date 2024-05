SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

Survivor All Star 2024'te heyecan bir an bile hız kesmeden sürüyor. Adım adıma finale doğru giden yarışmada hızlı eleme sistemine geçildi. 4 günde bir 1 yarışmacının adaya veda ettiği yarışmada geçtiğimiz yıl final 13 Haziran'da yapılmıştı. Peki, Survivor finali ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor'da All Star 2024'te büyük ödül ne?