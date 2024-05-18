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Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:18

SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

Survivor All Star 2024'te büyük finale adım adım gidiliyor. Hızlı elemelerin devam ettiği yarışmaya geçen hafta veda eden isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. 4 günde bir elemenin yapıldığı yarışmanın finali izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor finali ne zaman, tarih belli oldu mu? Survivor 2024 All Star'da bu yıl büyük ödül ne? İşte detaylar...

SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

Survivor All Star 2024'te heyecan bir an bile hız kesmeden sürüyor. Adım adıma finale doğru giden yarışmada hızlı eleme sistemine geçildi. 4 günde bir 1 yarışmacının adaya veda ettiği yarışmada geçtiğimiz yıl final 13 Haziran'da yapılmıştı. Peki, Survivor finali ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor'da All Star 2024'te büyük ödül ne?

SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.

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SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR FİNALİ ne zaman, tarihi belli oldu mu? Survivor’da All Star 2024’te büyük ödül ne?

SURVİVOR HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

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