Haberler
Fotohaber
Yaşam
Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:14
Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!
Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok lezzet, yakın gelecekte sadece eski fotoğraflarda kalabilir. Küresel iklim krizi, derinleşen su stresi ve kuraklık verilerini simüle eden yapay zeka modelleri, önümüzdeki 20 yıl içinde üretim bandından tamamen çıkma riski taşıyan besinleri ortaya koydu. İşte, tamamen yok olmasa bile erişilmesi imkansız lüks tüketim ürünlerine dönüşmesi beklenen o gıdalar...