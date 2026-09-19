Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Her sabah içtiğimiz kahveden akşam atıştırdığımız çikolataya kadar pek çok şey için tehlike çanları çalıyor. Yapay zekaya kuraklık ve değişen iklim doğrultusunda bizi bekleyen geleceği sorduk. Buna göre, önümüzdeki 20 yıl içinde bazı gıdalar yok olurken bazıları tamamen bitmese bile öyle pahalı hale gelecek ki almak lüks olacak.

İşte yakın gelecekte tadını unutma ihtimalimiz olan yiyecekler;