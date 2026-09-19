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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:14

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok lezzet, yakın gelecekte sadece eski fotoğraflarda kalabilir. Küresel iklim krizi, derinleşen su stresi ve kuraklık verilerini simüle eden yapay zeka modelleri, önümüzdeki 20 yıl içinde üretim bandından tamamen çıkma riski taşıyan besinleri ortaya koydu. İşte, tamamen yok olmasa bile erişilmesi imkansız lüks tüketim ürünlerine dönüşmesi beklenen o gıdalar...

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Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Her sabah içtiğimiz kahveden akşam atıştırdığımız çikolataya kadar pek çok şey için tehlike çanları çalıyor. Yapay zekaya kuraklık ve değişen iklim doğrultusunda bizi bekleyen geleceği sorduk. Buna göre, önümüzdeki 20 yıl içinde bazı gıdalar yok olurken bazıları tamamen bitmese bile öyle pahalı hale gelecek ki almak lüks olacak.

İşte yakın gelecekte tadını unutma ihtimalimiz olan yiyecekler;

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

1. Kahve (özellikle Arabica)
Dünya kahve üretiminin büyük kısmını oluşturan Arabica kahvesi, sıcaklık artışına karşı çok hassas.

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Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

20 yıl içinde tamamen yok olmaz ama kaliteli çekirdekler ciddi şekilde azalabilir. Daha acı ve düşük kaliteli türlere kayış başlayabilir.

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Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

2. Kakao (çikolata) 🍫
Çikolatanın hammaddesi olan kakao, özellikle Batı Afrika'daki iklime bağlı.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Kuraklık ve aşırı yağış dengesi bozuldukça üretim düşüyor. Bu da çikolatayı "lüks" kategorisine itebilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

3. Doğal bal 🍯
Arı popülasyonundaki düşüş (koloni çöküşü) ciddi bir tehdit. Gerçek, katkısız bal üretimi azalabilir; piyasada daha çok "işlenmiş" ya da yapay alternatifler görülebilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

4. Bazı balık türleri 🐟
Aşırı avlanma ve deniz ısınması nedeniyle özellikle ton balığı ve somon gibi popüler türler ciddi risk altında.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Tamamen yok olmasalar bile sofralarda daha nadir ve pahalı olacaklar.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

5. Muz (özellikle tek tip üretim) 🍌
Dünya genelinde yaygın olan Cavendish muz türü, hastalıklara karşı çok savunmasız. Yeni bir mantar hastalığı yayılırsa bugünkü muzun aynısını bulmak zorlaşabilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

6. Zeytin ve zeytinyağı 🫒
Akdeniz'de artan kuraklık üretimi şimdiden etkiliyor. Zeytinyağı tamamen yok olmaz ama üretim düşerse fiyatlar ciddi artabilir ve kalite dalgalanabilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

7. Vanilya 🌿
Doğal vanilya üretimi zaten zor ve pahalı. İklim ve işçilik sorunları nedeniyle tamamen sentetik vanilyaya geçiş hızlanabilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Tamamen "yok olacak" demek biraz iddialı olsa da bazı gıdaların çok pahalı hale gelmesi ya da bugünkü formuyla bulunamaması oldukça olası. İklim krizi, su kıtlığı, tarım politikaları ve yapay üretim teknolojileri bu listeyi şekillendiriyor.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Öte yandan yapay zeka değişen tüketim alışkanlıkları doğrultusunda ortaya çıkan yeni üretim yollarına dikkat çekti. Buna göre, önümüzdeki yıllarda bazı gıdalar yok olurken yerini yenileri alacak:

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!
  • Laboratuvar üretimi et (kültür eti)
  • Bitki bazlı alternatifler
  • Sentetik aromalar (vanilya, çikolata tadı gibi)
  • Kuraklığa dayanıklı "yeni nesil" ürünler

Kısacası 20 yıl sonra mesele yok olmaktan çok değişmek olacak.
Bugün bildiğimiz tatlar, üretim şekilleri ve hatta gıdaların "doğallık" tanımı bile epey farklılaşacak.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Türkiye özelinde bakıldığında birçok ürünün yok olmaktan çok "zor bulunur" hale gelmesi bekleniyor.

20 yıl içinde tamamen yok olmaktan ziyade iklim değişikliklerine bağlı olarak verim düşüşü, kalite kaybı ve fiyat artışı şeklinde bir tablo öne çıkıyor.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

İşte Türkiye'de risk altında olan başlıca gıdalar:

1. Zeytin ve zeytinyağı 🫒
Türkiye, dünyada önemli üreticilerden biri ama özellikle Ege ve Marmara'da kuraklık ciddi tehdit.
Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış rejimi değiştikçe verim dalgalanıyor.
Sonuç: Zeytinyağı tamamen kaybolmaz ama erişilebilirliği azalabilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

2. Üzüm🍇

Ege Bölgesi ve Trakya'da sıcaklık artışı şeker oranını ve hasat zamanını değiştiriyor.

Sonuç: Üzüm varlığını sürdürecek ama aroması ve dengesi değişmiş olacak.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

3. Bal 🍯
Arıcılık Türkiye'de yaygın ama iklim değişimi ve pestisit kullanımı arıları zorluyor.
Sonuç: Hakiki doğal bal azalabilir; fiyatlar yükselir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

4. Çay 🍃
Türkiye'de çay neredeyse tamamen Rize ve çevresinde yetişiyor.
Sıcaklık artışı ve düzensiz yağış, çayın aroması ve kalitesini etkiliyor.
Sonuç: Yerli çay bulunur ama tadı ve kalitesi bugünkünden farklı olabilir.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

5. Kayısı 🍑
Dünyaca ünlü Malatya kayısısı, ilkbahar donlarına aşırı hassas.
Son yıllarda zaten ciddi zararlar görüldü.
Sonuç: Her yıl aynı kalitede ürün bulmak zorlaşır.

Tadını bilen son nesil biz olabiliriz: Yapay zekaya göre 2050 yılında bu gıdalar sofralardan silinecek!

Genel tablo ne diyor?

  • Yapay zekaya göre, gıdalar yok olmaktan çok "zor bulunur" hale gelecek.
  • Bölgesel üretim kaymaları olacak (örneğin çay farklı illerde denenebilir)
  • Tarım teknolojisi (damla sulama, kuraklığa dayanıklı tohumlar) kritik rol oynayacak

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