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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:59

Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri ile gündemde. Ozan Güven, Hande Ataizi, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımların ardından gündeme gelen dizinin oyuncu kadrosu en çok merak edilenler arasında. Peki; Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, ayrıntılar...

Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor belli oldu. 1. bölüm yayın tarihi beklenirken dizinin konusu gündeme oturdu. Bir baba oğul hikayesinin anlatılacağı yapımda tansiyon yüksek olacak. Dizi oyuncu kadrosu, çekim yerleri, yayın günü gibi birçok detayla birlikte takip ediliyor. İşte, Taş Kağıt Makas dizi oyuncuları...

Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR!

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisi, 28 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ekin Koç ve Ozan Güven'i bir araya getiren yapımda bir baba oğul ve adalet mücadelesine odaklanılacak.

İşte, oyuncu kadrosu ve konusu:

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Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ KONUSU

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır.

Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve

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