Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ KONUSU

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır.