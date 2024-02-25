Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
14:59
Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri: Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri ile gündemde. Ozan Güven, Hande Ataizi, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımların ardından gündeme gelen dizinin oyuncu kadrosu en çok merak edilenler arasında. Peki; Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, ayrıntılar...