Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Meali ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerim2in 64. Suresi olan Teğabun Suresi son derece önemli surelerdendir. İniş sırasına göre 108. Sure olan bu önemli sure son bölümde inanan ve inanmayan kişiler arasında fark gözetmeden tüm eksikliklerinin kıyamet gününde ortaya çıkacağından bahseder. Sureye genel manada bakılacak olur ise Allah'ı inkar etmiş olan ya da hala devam kavimlerin hallerini detaylı olarak anlatmıştır. Bunun yanında iyilik yapanların cennet ile müjdelendiğini, kötülük yapanların ve Allah inancı olmayanların ise cehennem ile cezalandırılacağını vurgulamıştır.

İnsanların birbirilerine karşı her zaman affedici olmaları gerektiğini vurgulayan sure Allah'tan başka bir ilah olmadığını da konu edinmiştir. İnsanların iyi ve kötü davranışlarına değinen sure aynı zamanda Kur'an gönderilmesine rağmen kötülüğe, küfre sapan insanların akıbetlerinin de kötü olacağına işaret eder.

Teğabun Suresi tüm insanları Allah'ın yarattığından bahseder. Aynı zamanda tüm bu hakikati yok sayan ve inkar eden kişilere O'na iman edenlere de her türlü fırsatın verildiğini detaylıca anlatır. Bu surede insanın kendisinin sorumluluk sahibi bir varlık olduğu üzerinde duruluyor. Buna bağlı olarak da evrenin yaratılış hikmeti ile kendisine ait özellikleri hakkında düşünmesi gerektiği söyleniyor. İslam inancının temel yasaları üzerinde düren surenin son bölümünde de Allah'a karşı olan kulluk vazifelerinden bahsediliyor. Beşeri ilişkilerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için kişilere altın öğütler veriliyor.