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Haberler FotoHaber Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:24

Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 64. Suresidir. Son derece önemli sureler arasında yer alan Teğabun Suresi Medine'ne nazil olan surelerdendir. Adını 9. Ayet içerisinde geçen etTeğabün kelimesinde alan surenin ismi aldanma anlamına gelir. Teğabun Suresi Arapça yazılışı ve okunması dikkat gerektiren konulardır. Özellikle Müslümanlara ne tür mesajlar verdiğini tam olarak bilmek istenirse Teğabun Suresi Türkçe anlamı da okunabilir. Bununla birlikte Teğabun Suresi meali ve tefsiri de önem verilmesi gereken birçok ayrıntı içerir.

Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Suresi okunuşu Türkçe ya da Arapça olarak yapılabilir. Bu surenin Müslümanlara birçok önemli konuda bilgi veriyor olması önemini artıran unsurlardandır. 18 ayetten oluşan Teğabun Suresi Arapça yazılışı üzerinden okunması sevap olan surelerdendir. Bununla birlikte surede ne anlatıldığını bilebilmek için mutlaka Türkçe anlamına da dikkat etmek gerekir. Teğabun Suresi meali ve tefsiri sureden alınması gereken bilgilerin en detaylı şekli ile anlatılmasını sağlar. Bu bakımdan Arapça ve Türkçe okunuşlar yanında her zaman meal ve tefsiri de dikkate alınması gerekenler arasındadır. Teğabun Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri gibi detayları sizler için araştırdık.

Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Suresi Arapça Yazılışı

Teğabun Suresi göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah Teala'ya ait olduğunu anlatan bir suredir. Bu süre daha çok mümin ve kafir olan kişilerin kusurlarından bahseder. Aynı zamanda bu kusurların kıyamet zamanında ortaya çıkacağını vurgular. İnkar eden kişilerin sonundan bahseden sure aynı zamanda müminler için verilen cennet müjdelerinden de bahseder. Teğabun Suresinin Arapça yazılışı şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

1.Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

2.Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basıyrun.

3.Halekassemavati vel'arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.

4.Ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardı ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri.

5.Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.

6.Zalike biennehu kanet te'tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.

7.Ze'amelleziyne keferu en len yub'asu kul bela ve rabbiy letub'asunne summe letunebbeunne bima 'amiltum ve zalike 'alellahi yesiyrun.

8.Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta'melune habiyrun.

9.Yevme yecme'ukum liyevmicem'ı zalike yevmutteğabuni ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul'azıymu.

10.Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi'selmasıyru.

11.Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve men yu'min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey'in 'aliymun.

12.Ve etıy'ullahe ve etıy'urresule fein tevelleytum feinnema 'ala resulinelbelağulmubiynu.

13.Allahu la ilahe illa huve ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.

14.Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum 'aduvven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.

15.Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu 'ındehu ecrun 'azıymun.

16.Fettekullahe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.

17.İn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.

18.'Alimulğaybi veşşehadetil'aziyzulhakiymu.

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Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Suresi Türkçe Anlamı

Surede neler anlatıldığını bilmek ve alınması gereken dersleri en iyi şekilde alabilmek için Türkçe anlamını da okumak gerekir. Teğabun Suresi Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

2.O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

3.Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.

4.Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

5.Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

6.Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.

7.İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah'a kolaydır."

8.Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur'an'a) iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

9.Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

10.İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

11.Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

12.Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

13.Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

14.Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

15.Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

16.O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

17.Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

18.O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Meali ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerim2in 64. Suresi olan Teğabun Suresi son derece önemli surelerdendir. İniş sırasına göre 108. Sure olan bu önemli sure son bölümde inanan ve inanmayan kişiler arasında fark gözetmeden tüm eksikliklerinin kıyamet gününde ortaya çıkacağından bahseder. Sureye genel manada bakılacak olur ise Allah'ı inkar etmiş olan ya da hala devam kavimlerin hallerini detaylı olarak anlatmıştır. Bunun yanında iyilik yapanların cennet ile müjdelendiğini, kötülük yapanların ve Allah inancı olmayanların ise cehennem ile cezalandırılacağını vurgulamıştır.

İnsanların birbirilerine karşı her zaman affedici olmaları gerektiğini vurgulayan sure Allah'tan başka bir ilah olmadığını da konu edinmiştir. İnsanların iyi ve kötü davranışlarına değinen sure aynı zamanda Kur'an gönderilmesine rağmen kötülüğe, küfre sapan insanların akıbetlerinin de kötü olacağına işaret eder.

Teğabun Suresi tüm insanları Allah'ın yarattığından bahseder. Aynı zamanda tüm bu hakikati yok sayan ve inkar eden kişilere O'na iman edenlere de her türlü fırsatın verildiğini detaylıca anlatır. Bu surede insanın kendisinin sorumluluk sahibi bir varlık olduğu üzerinde duruluyor. Buna bağlı olarak da evrenin yaratılış hikmeti ile kendisine ait özellikleri hakkında düşünmesi gerektiği söyleniyor. İslam inancının temel yasaları üzerinde düren surenin son bölümünde de Allah'a karşı olan kulluk vazifelerinden bahsediliyor. Beşeri ilişkilerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için kişilere altın öğütler veriliyor.

Teğabun Suresi Okunuşu - Teğabun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Teğabun Suresi Faziletleri

Teğabun Suresi faziletleri en bol olan surelerden biridir. Bu sureyi okuyan kişi ansızın gelen ölümlerden korunur. Bu sure Müsebbihat sureleri içerisinde yer alır. Nefes darlığına karşın suya 7 defa okuyan ve bu suyu içen kişinin rahatsızlığının giderileceği belirtilir. Eşyanın korunması için 7 defa okunması gerekir. Şerrinden korkulan bir kişi ile görüşme yapılacak ise bu kişi ile görüşmeden okunması gereken bir suredir. Böylece o kişi size iyilikten başka bir davranışta bulunamaz.

Peygamber Efendimiz bu sureyi ve diğer Müsebbihat surelerini gece yatmadan okuyan kişilerin okumasının 1000 ayetten daha hayırlı olduğunu belirttiği rivayet edilmiştir. Son derece önemli olan bu sure okunduğunda kişiye sağladığı maneviyat oldukça fazladır.

Teğabun Suresi Kaç Ayet?

Teğabun Suresi toplamda 18 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in de 64. Suresidir. Medine'de indirildiği düşünülen sure ismini 9. Ayet içerisinde yer alan ve aldanma anlamını taşıyan "etTeğabun" kelimesinden almaktadır.

Teğabun Suresi Kaç Sayfa?

Teğabun Suresi toplamda 2 sayfalık bir suredir. Kur'an-ı Kerim içerisinde 28. Cüz içerisinde yer alır.

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