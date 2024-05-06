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Haberler Fotohaber Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:43

Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

Temettü takvimi 2024 Mayıs ayı için araştırılmaya başlandı. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanslarına dayanarak kar dağıtım planlarını hazırladı. Bu doğrultuda temettü miktarları ve tarihleri belirlendi. Portföylerini şekillendirmek ve yatırım stratejilerini belirlemek isteyen yatırımcılar, ''Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Temettü ödeyecek şirketler listesi ile temettü ödeme tarihleri…

Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda temettü ödeme takvimi 2024 Mayıs ayı için araştırılıyor. Borsada işlem gören şirketlerin kar dağıtım planları ve temettü miktarları belli oldu. Borsa yatırımcıları, bu bilgilere dayanarak portföy stratejilerini belirliyor. Peki; Bu ay hangi şirketler temettü ödeyecek, ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 Temettü ödeme takvimi ile temettü dağıtacak şirketler listesi…

Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi ya da genel kurul kararı açıklayan şirket sayısı 8 oldu.

İşte o şirketlerden yapılan açıklamalar...

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Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen temettü ödeme tarihleri duyuruldu. Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 07 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER) - Dağıtmayacak

KAP'a yapılan bildirimde "Alanında pazar lideri olan şirketimizin orta ve uzun dönemli güçlü stratejilerini daha da etkin uygulayabilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla, kar payının dağıtılmaması hususunun Genel Kurulda kabul edilmiştir" denildi.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS) - Dağıtmama teklifi

KAP bildirimi şöyle: "Şirket yönetim kurulu tarafından; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanınu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 14.maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir"

Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) - Dağıtacak

Kuştur, pay başına brüt 6,4358460 TL, net 5,7922614 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)- Dağıtma teklifi

2 taksit halinde toplamda brüt 0,3921568 TL, net 0,3529410 TL temettü ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 20 Haziran ve 21 Ekim, ödeme tarihleri ise 24 Haziran ve 23 Ekim.

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORMA) - Dağıtmayacak

KAP'a yapılan bildirimde "Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 48.289.859,58 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 346.775.989 TL net dönem karı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi" denildi.

Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) - Dağıtma teklifi

Pay başına brüt 0,6250000 TL, net 0,5625000 TL kar payı ödenmesi ve tarihin belirlenmesi Genel Kurul onayına sunulacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL) - Dağıtacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bugün (5 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü tarihi ve miktarı duyurdu. Buna göre Turkcell, pay başına brüt 2,8531809 TL, net 2,5678628 TL kar payı ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 05 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 9 Aralık 2024.

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