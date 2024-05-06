Temettü takvimi 2024 Mayıs: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeyecek şirketler listesi

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen temettü ödeme tarihleri duyuruldu. Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 07 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER) - Dağıtmayacak

KAP'a yapılan bildirimde "Alanında pazar lideri olan şirketimizin orta ve uzun dönemli güçlü stratejilerini daha da etkin uygulayabilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla, kar payının dağıtılmaması hususunun Genel Kurulda kabul edilmiştir" denildi.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS) - Dağıtmama teklifi

KAP bildirimi şöyle: "Şirket yönetim kurulu tarafından; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanınu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 14.maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir"