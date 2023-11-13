Teşkilat 83. bölüm İZLE! TRT1 ile Teşkilat son bölüm tek parça izle full HD

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak Teşkilat 83. bölüm izle şeklinde araştırmalar yapıyor. TEŞKİLAT 83. BÖLÜM İZLE TRT1 ile Teşkilat 83. Bölüm izle linki ve tüm detaylar şöyle; Aşağıdaki linkle dizinin en son bölümünü tek parça olarak izleyebilirsiniz. https://www.trtizle.com/diziler/teskilat TEŞKİLAT 83. BÖLÜM ÖZETİ Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Ömer her ne kadar Gökhan'ın Horus olduğundan emin olsa da Gökhan, Neslihan'ın aklını karıştırmaya devam eder.