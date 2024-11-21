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Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:41

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci bir süre önce sona ermişti. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. %20 peşinat ve 120 ay vade ile konut sahibi olmanın kapısını aralayan projede toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrıldı. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek projenin başvuruları bir süre önce sona erdi. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşlar THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, THY emlak konut kura çekimi isim listesi ve sürece dair tüm merak edilenler…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ ÖRNEK ÖDEME PLANI

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI


2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI


3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

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