Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:41
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci bir süre önce sona ermişti. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. %20 peşinat ve 120 ay vade ile konut sahibi olmanın kapısını aralayan projede toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrıldı. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?