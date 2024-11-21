THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2024 | 1+1, 2+1, 3+1 daireler THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek projenin başvuruları bir süre önce sona erdi. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşlar THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, THY emlak konut kura çekimi isim listesi ve sürece dair tüm merak edilenler…