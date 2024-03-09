Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

Giriş Tarihi: 09.03.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
19:04
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar her yıl oruçlarını tutuyor. İmsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak durulacak. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet'in fetvaları ışığında tırnak kesmek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, bakteri barındırdığı için tırnakların düzenli olarak kesilmesini tavsiye eder. Dini açıdan da tırnakların kısa olması tavsiye edilir. Peki, tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? İşte Diyanet'in tırnak kesmek hakkında açıklaması.