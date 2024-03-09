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Haberler Fotohaber Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:04

Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar her yıl oruçlarını tutuyor. İmsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak durulacak. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet'in fetvaları ışığında tırnak kesmek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, bakteri barındırdığı için tırnakların düzenli olarak kesilmesini tavsiye eder. Dini açıdan da tırnakların kısa olması tavsiye edilir. Peki, tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? İşte Diyanet'in tırnak kesmek hakkında açıklaması.

Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

Tırnak kesmek orucu bozar mı sorusu Ramazan ayı içerisinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken orucu bozan durumları araştırıyor. Bunların arasında "Tırnak kesmek orucu bozar mı, oruçluyken tırnak kesilir mi" sorusu da yerini aldı. Hem sağlık hem de dini açıdan tırnakların kısa olması tavsiye edilir. İşte Diyanet'in yayımladığı orucu bozan durumlar ve fetvalara göre tüm bu merak edilen soruların yanıtı.

Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

ORUÇLUYKEN TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Tırnak kesmek İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;

Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i'aneti't-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur."

Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken tırnak kesilir mi?
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