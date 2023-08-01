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Haberler Fotohaber TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 06:37

TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) geçtiğimiz günlerde duyurduğu açık artırma ile ev satışına başlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da içinde bulunduğu 42 ilde proje başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler ''TOKİ açık artırma nedir, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detayları paylaştı. Süreç, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ konut açık artırma tarihi ve saati hakkında merak edilenler…

TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

TOKİ açık artırma 2023 gündemdeki yerini aldı. 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekli 182 konut açık artırma ile satışa çıkıyor. TOKİ'nin birçok projesinde olduğu gibi uygun fiyatlı ev için araştırmalara başlayanlar ''TOKİ açık artırma ne zaman yapılacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Müzayede tarihi ve konut fiyatları da ev sahibi olacakların gündeminde. Peki, TOKİ konut açık artırma başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte, müzayede tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar…

TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

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TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023: TOKİ MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

Konutlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulacak.

TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alılcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

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