TOKİ açık artırma 2023 tarihleri | 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) geçtiğimiz günlerde duyurduğu açık artırma ile ev satışına başlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da içinde bulunduğu 42 ilde proje başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler ''TOKİ açık artırma nedir, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detayları paylaştı. Süreç, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta, daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ konut açık artırma tarihi ve saati hakkında merak edilenler…