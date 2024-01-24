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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:43

TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

Torba Yasa maddeleri gündemde. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın 42 maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edildi ve kalan yasaların ne zaman onaylanacağı ise yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Peki, Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, konu hakkında detaylar!

TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

Meclis 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyorken, Torba Yasa ve maddeleri yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemelerin yer aldığı birçok madde, vatandaşların gündeminde! 3600 Ek Gösterge'ninde gündemdeki maddelerin içinde yer almasıyla birlikte konu hakkında Bakan Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Torba Yasa son durum ve içeriği hakkında gelişmeler!

TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

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TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

KISA ÇALIŞMA

Kısa çalışma son 3 yılda çalışma hayatının neredeyse en önemli enstrümanı haline geldi. Önce koronavirüs salgını daha sonra deprem nedeniyle uygulanan kısa çalışma, işçilerin çalışamadığı dönemlerde gelirlerinin en azından bir miktar korunması için çok önemli. Kısa çalışmaya gidilebilecek durumlara genel salgın da eklendi.

Bu çerçevede kısa çalışmadan yararlanmanın kolaylaştırılması adına önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde de yer alan pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirme perspektifinden önemli olan düzenleme hayata geçtikten sonra son 3 yıl içerisinde 450 gün primi olan kişiler kısa çalışma ödeneği alabilecekler. Bugün için 600 gün olan prim şartının 450 güne indirilmesi daha çok kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını sağlayacaktır.

TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Torba kanunda yer alan iki düzenleme işverenleri yakından ilgilendiriyor. Bunlardan ilki 6111 kanun kodlu sigorta prim teşvikinin uygulanma süresinin iki yılda daha uzatılması. 6111 kanun kodlu sigorta prim teşviki hali hazırda en geniş kapsamda uygulanan teşvik. Özellikle genç ve kadınların istihdamında daha uzun süreyle işverene destek sağlayan teşvik bir sigortalıda asgari ücret düzeyinde bile 3.100 TL avantaj sağlıyor. Bu desteğin devamı işverenleri memnun edecektir. Ayrıca düzenleme ile 31 Aralık 2025'e kadar uzatılan teşvik süresini bu tarihten sonra bir yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor.

TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

6111 kanun kodlu teşvikin süresi 31 Aralık 2023 itibarıyla sona ermişti. Torba kanun hangi tarihte yasalaşırsa yasalaşsın işverenler teşvikten 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yararlanabilecekler. 6111 kanun kodlu teşvik 2011'den bu yana uygulanıyor. Bir kez SGK'ya bildirilen sigortalılar iş değiştirse ve teşvik şartlarını taşısalar bile yalnızca bir kez bu teşvikten faydalanabiliyor. Aradan geçen 12 yılı aşkın sürede bu nedenle pek çok sigortalının 6111 teşvikinden faydalanamaması durumu oluşuyor. Bu sorun genel kurulda maddeye eklenecek bir ifade ile çözülebilir.

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