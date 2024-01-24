Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:43
TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?
Torba Yasa maddeleri gündemde. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın 42 maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edildi ve kalan yasaların ne zaman onaylanacağı ise yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Peki, Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, konu hakkında detaylar!