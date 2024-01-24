TORBA YASA 2024 SON DURUM || Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, içeriğindeki maddeler neler?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

KISA ÇALIŞMA

Kısa çalışma son 3 yılda çalışma hayatının neredeyse en önemli enstrümanı haline geldi. Önce koronavirüs salgını daha sonra deprem nedeniyle uygulanan kısa çalışma, işçilerin çalışamadığı dönemlerde gelirlerinin en azından bir miktar korunması için çok önemli. Kısa çalışmaya gidilebilecek durumlara genel salgın da eklendi.

Bu çerçevede kısa çalışmadan yararlanmanın kolaylaştırılması adına önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde de yer alan pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirme perspektifinden önemli olan düzenleme hayata geçtikten sonra son 3 yıl içerisinde 450 gün primi olan kişiler kısa çalışma ödeneği alabilecekler. Bugün için 600 gün olan prim şartının 450 güne indirilmesi daha çok kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını sağlayacaktır.