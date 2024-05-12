Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:16
TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİYLE MECLİS'TE! “3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200” Torba Yasa çıktı mı, içeriği neler?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle gündeme yerleşti. Ekonomik ve sosyal düzenlemeyi ve birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri araştırılmaya başladı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...