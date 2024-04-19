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Haberler Fotohaber TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:18

TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri ve içeriği son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Birçok ekonomik düzenlemenin yer alacağı torba kanuna dair detaylar gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları bu noktada yakın mercek altında. Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden emeklilik gibi çalışmaların beklendiği düzenleme Meclis gündeminde. Peki; 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte, ayrıntılar...

TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika gelişmeleriyle takip edilirken emeklilik üzerine çalışmaları bekleyenler TBMM gündemine odaklandı. Tam 55 maddesi kabul edilen yeni torba kanunda 86 maddelik düzenleme yer alıyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim günü (esnafa erken emeklilik) gibi konular özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki; 2024 torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın vurguladığı üzere erken emeklilik reformu için birçok düzenleme bekleniyor. Bağkur 7200 günden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmaların yanı sıra 3600 ek gösterge son durum da torba kanun özelinde takip ediliyor.

Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

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TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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