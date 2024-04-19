TORBA YASA SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
08:18
Torba yasa maddeleri ve içeriği son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Birçok ekonomik düzenlemenin yer alacağı torba kanuna dair detaylar gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları bu noktada yakın mercek altında. Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden emeklilik gibi çalışmaların beklendiği düzenleme Meclis gündeminde. Peki; 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte, ayrıntılar...