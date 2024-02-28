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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:56

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Şimdi ise kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışmanın yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan torba kanunda yer alması eklenen kademeli emeklilik hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklaması geldi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, son durum ve detaylar…

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. 86 maddelik torba kanun için süreç işliyor. 55 maddenin kabul edilmesinin ardından kalan maddelerin Meclis'e geleceği tarih araştırılıyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi önemli konuları içeren yasa, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan torba kanunda yer alması beklenen kademeli emeklilik (erken emeklilik) ile ilgili Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte Yeni Torba Yasa maddeleri ve konu ile ilgili son dakika haberleri.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!

Bu yıl emeklililer yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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