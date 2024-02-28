Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:56
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Şimdi ise kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışmanın yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan torba kanunda yer alması eklenen kademeli emeklilik hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklaması geldi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, son durum ve detaylar…