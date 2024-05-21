Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:00
TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ: 3600 ek gösterge, erken emeklilik… Yeni Torba Yasa maddeleri neler, ne zaman Meclis'te kabul edilecek?
Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle sorgulanmaya devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri gelişmeleri araştırılmaya başladı. 86 maddelik torba kanın teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek kabul edilmişti. 31 madde için ise çalışmalar devam ediyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...