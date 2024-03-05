TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:07
Ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. Kalan 31 madde için Meclis süreci devam ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 gün emeklilik gibi birçok düzenlemeyi içeren 2. torba yasa son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan torba kanunda kademeli emeklilik olup olmadığı merak ediliyordu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?