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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:07

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

Ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. Kalan 31 madde için Meclis süreci devam ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 gün emeklilik gibi birçok düzenlemeyi içeren 2. torba yasa son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan torba kanunda kademeli emeklilik olup olmadığı merak ediliyordu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemden düşmüyor. 55 maddesi kabul edilen 86 maddelik torba kanunda kalan maddelerin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 gün emeklilik gibi ekonomik düzenlemeleri içeren yasa, TBMM sürecini tamamlamasının akabinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan torba kanunda kademeli emeklilik (erken emeklilik) düzenlemesinin olup olmadığı belirsizliğini koruyordu. Bu belirsizlik Bakan Işıkhan açıklaması ile netliğe kavuştu. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak, maddeleri neler? İşte Yeni Torba Yasa maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU BAŞLIYOR!

Bu yıl emeklililer yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge var mı?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

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