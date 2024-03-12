Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:27
TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?
Torba Yasa çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile gündemde. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında Bağ-kur gün sayısının 7200'e düşmesi, ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!