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Haberler Fotohaber TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:27

TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Torba Yasa çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile gündemde. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında Bağ-kur gün sayısının 7200'e düşmesi, ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!

TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı birçok madde arasından Bakan Işıkhan 3600 ek gösterge için "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi, ev kadınlarına emeklilik gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA SON DURUM || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 3600 ek gösterge onaylandı mı?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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