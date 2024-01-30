Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:31
Trafikte telefonla konuşma cezası 2024 yılında da en fazla merak edilen sorulardan bir tanesidir. Trafikte telefonla konuşmak ne yazık ki en fazla karşılaşılan cezalardan bir tanesi. Sürüş esnasında telefonla konuşmak pek çok kazaya davetiye çıkartıp, sürücülerin ve yayaların yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. Tüm bu nedenlerle seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ne kadar ve kaç puan konuları bu sene de önemini korumaktadır.