Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Trafikte telefonla konuşma cezası 2024 senesi için netlik kazandı. Yeniden değerleme sonucunda geçen seneye oranla bir yükseliş gözlemlendi. Trafikte telefonla konuşmak her ne kadar tasvip edilmese ve tüm yetkili makamlarca uyarılar yapılsa bile, en fazla ceza yazılan trafik kusurlarından bir tanesi. Bu nedenle seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ne kadar ve kaç puan konuları 2024 yılının gündem maddeleri arasında yer almaktadır.