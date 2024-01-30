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Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:31

Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Trafikte telefonla konuşma cezası 2024 yılında da en fazla merak edilen sorulardan bir tanesidir. Trafikte telefonla konuşmak ne yazık ki en fazla karşılaşılan cezalardan bir tanesi. Sürüş esnasında telefonla konuşmak pek çok kazaya davetiye çıkartıp, sürücülerin ve yayaların yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. Tüm bu nedenlerle seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ne kadar ve kaç puan konuları bu sene de önemini korumaktadır.

Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Trafikte telefonla konuşma cezası 2024 senesi için netlik kazandı. Yeniden değerleme sonucunda geçen seneye oranla bir yükseliş gözlemlendi. Trafikte telefonla konuşmak her ne kadar tasvip edilmese ve tüm yetkili makamlarca uyarılar yapılsa bile, en fazla ceza yazılan trafik kusurlarından bir tanesi. Bu nedenle seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ne kadar ve kaç puan konuları 2024 yılının gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar?

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın 2024 yılındaki cezası belli oldu. Trafikte en fazla görülen kusurlardan biri olan seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ya da kullanmak, 2024 senesinde 556 TL ücret artışına tabi tutularak 1.507 TL oldu.

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Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Kaç Puan?

Seyir halindeyken cep telefonu kullanma cezası ücret olarak bir artışa tabi tutulsa da ceza puanı olarak herhangi bir artış gözlemlenmedi. Seyir halinde cep telefonu kullanmanın ceza puanı geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da 10 puan olarak hesaplanacak.

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Trafikte Telefonla Konuşma Cezası 2024 - Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi

2024 senesinde güncel ve yeni trafik cezaları listesi aşağıda listelendiği şekildedir.

  • Kırmızı ışıkta geçmek – 1.507 TL
  • Araç kullanırken telefonla konuşmak – 1.507 TL
  • Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak – 1.507 TL
  • Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza) – 8.075 TL
  • Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza) – 12.978 TL
  • Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek – 18.453 TL
  • Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL
  • Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL
  • Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL
  • Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL
  • Takip mesafesine uymamak – 691 TL
  • Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak – 33.240 TL
  • Sahte plaka kullanmak – 32.171 TL
  • Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL
  • Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL
  • Drift yapmak – 32.234 TL
  • Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL
  • Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL
  • Emniyet kemeri takmamak – 691 TL
  • Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL
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