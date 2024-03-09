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Haberler Fotohaber Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:49

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

Orucu bozan şeyler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Tükürük yutmak orucu bozar mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ALO Fetva hattı veya Din İşleri Yüksek Kurulu internet sitesinden paylaşılan bilgiler, İslam aleminin oruçlarını doğru bir şekilde tutabilmelerine yardımcı oluyor. Tükürük yutmak orucu bozar mı Diyanet ile yanıtlandı. Peki, Oruçluyken balgam ve tükürük yutulur mu? İşte, tüm bilgiler…

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

Tükürük yutmak orucu bozar mı Diyanet ile yanıtlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Milyonlarca Müslüman, 11 Mart tarihinde ilk oruçlarını tutacak. Bu noktada orucu bozan şeyler hızla araştırılmaya başlandı. Oruçlarını sağlama almak isteyen İslam alemi, Diyanet açıklamalarına odaklandı. Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Oruçluyken balgam ve tükürük yutulur mu? İşte, cevabı!

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından ''Tükürük yutmak orucu bozar mı?'' sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.

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Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!
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