Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından ''Tükürük yutmak orucu bozar mı?'' sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.