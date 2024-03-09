Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:49
Orucu bozan şeyler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Tükürük yutmak orucu bozar mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ALO Fetva hattı veya Din İşleri Yüksek Kurulu internet sitesinden paylaşılan bilgiler, İslam aleminin oruçlarını doğru bir şekilde tutabilmelerine yardımcı oluyor. Tükürük yutmak orucu bozar mı Diyanet ile yanıtlandı. Peki, Oruçluyken balgam ve tükürük yutulur mu? İşte, tüm bilgiler…