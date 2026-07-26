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Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:01

MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Filenin Sultanları, Brezilya ile şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, TRT 1 canlı yayın ekranı ile maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı.

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MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de ikinci şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Büyük final öncesinde, Türkiye - Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlı takımımızı desteklemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Filenin Sultanları'nın VNL final karşılaşmasına ilişkin canlı yayın bilgileri ve maçın tüm detayları.

MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

VNL finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Maç, saat 14.30 (TSİ) itibarıyla başlayacak.
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MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın

TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye-Çin yarı final maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın
MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL finali TRT 1 canlı yayın

FİLENİN SULTANLARI 2018 - 2025 DERECELERİ

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık

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