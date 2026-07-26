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Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:02
Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Milli gururumuzun sahne alacağı büyük finali canlı izlemek isteyenler Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte maç saati ve yayın kanalı.