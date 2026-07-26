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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:02

Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Milli gururumuzun sahne alacağı büyük finali canlı izlemek isteyenler Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte maç saati ve yayın kanalı.

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Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek VNL'de adını finale yazdırdı ve kupa için Brezilya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazanmak için parkeye çıkarken milyonlarca sporsever de dev finali ekran başından takip edecek. Peki Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026 VNL final karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar.

Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finalde Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen Filenin Sultanları, organizasyonda bir kez daha zirveye çıkmak için Brezilya karşısında mücadele verecek.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Brezilya karşılaşması nefes kesen anlara sahne olacak.

Şampiyonu belirleyecek mücadele 26 Temmuz 2026 Pazar günü (bugün) saat 14:30'da oynanacak.

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Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

VNL finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar
Saat: 14.30 (TSİ)
Yer: Makao, Çin
Yayın: TRT 1
Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları ikinci VNL kupası için sahaya çıkıyor

2023 yılında tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı mağlup etmesi halinde organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde edecek.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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