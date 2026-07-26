Filenin Sultanları final maçı için tüm ülke tek yürek! Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek VNL'de adını finale yazdırdı ve kupa için Brezilya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazanmak için parkeye çıkarken milyonlarca sporsever de dev finali ekran başından takip edecek. Peki Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026 VNL final karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar.